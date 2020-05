Tuxtepec en semáforo rojo por alto índice de casos de Covid-19: Dávila

-Hoy suman 64 casos confirmados en 28 colonias y comunidades, son ya 16 defunciones: Moisés Asprón

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- En la región de la Cuenca del Papaloapan estamos en estado de emergencia, en Tuxtepec tenemos el semáforo en “foco rojo”, se esta convirtiendo en el epicentro de contagios de Covid-19, afirmaron el Presidente Fernando Bautista Dávila y el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03, Moisés Montalvo Asprón, al dar a conocer que al día de hoy en este municipio suman ya 64 casos confirmados de Covid-19 en 28 colonias y comunidades de Tuxtepec y 16 defunciones.

Fernando Bautista Dávila, dijo que el Gobierno Municipal está preocupado ante el incremento de contagios y por el número de defunciones que se están presentando en Tuxtepec, “los datos no son nada halagadores y es por eso que los invito a no bajar la guardia, a esforzarnos, a no tomar a la ligera esta pandemia, porque somos nosotros los ciudadanos los que vamos a evitar que haya más infectados si tomamos todas las medidas de prevención, pero también seremos nosotros, los que de no hacerlo estaremos contaminando y llevando la muerte a nuestros hogares y a los hogares de otras familias por nuestra irresponsabilidad”, enfatizó.

“Ante la intención del comercio formal e informal no indispensable de reabrir sus negocios, les hizo el llamado a no bajar la guardia, a no levantar cortinas, a seguir al pie de la letra las medidas de prevención contra el coronavirus. Desde el inicio de esta estrategia para evitar contagios tuvimos resistencia, hoy varios comerciantes comenzaron a abrir, no tenemos nada en contra pero tampoco podemos arriesgar la salud y la vida de los tuxtepecanos”, abundó.

Afirmó que lo que menos se quiere es tomar medidas más drásticas y sabe que los comerciantes de Tuxtepec son conscientes del grave riesgo que se corre si intentan volver a la normalidad.

“No es el momento”, asentó el Presidente Municipal, en tanto los invitó a informarse sobre los apoyos que ofrecen los gobiernos federal y estatal para la reactivación comercial e indicó que pasada la contingencia el Gobierno Municipal será intermediario para que puedan obtener un microcrédito que podría ser de 5 a 50 mil pesos a baja tasa de interés a través de una casa financiera.

Mientras tanto, el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03, Moisés Montalvo Asprón, informó que al corte del lunes se confirmaban 73 casos positivos de Covid-19, de ellos 64 pertenecen al municipio de Tuxtepec repartidos en 28 comunidades y colonias; se tienen 11 enfermos de coronavirus hospitalizados, 9 se reportan graves y 2 delicados de salud, un total de 16 defunciones y por confirmar 3 muertes más por esta enfermedad. Señaló que el 50 por ciento de quienes han contraído el virus y han requerido hospitalización han muerto; “estamos ante un enemigo que no vemos pero que circula en las calles, es altamente peligroso que causa neumonías muy graves que puede llevar al paciente a la muerte”, sentenció el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03.

