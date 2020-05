Se presentan diferencias entre locatarios del mercado Benito Juárez de Oaxaca

-Un grupo pide que el mercado opere de manera normal, mientras hay otro grupo que se opone por la contingencia sanitaria

-Unos quieres que se abra otra salida, pero no se quieren hacer responsables afirma uno de los locatarios



Luis Jerónimo



Oaxaca, Oaxaca.- Este martes se dio una discusión entre locatarios del mercado Benito Juárez de la capital oaxaqueña, pues un grupo pide que el inmueble opere de manera normal, a pesar de la emergencia sanitaria por la que está atravesando al país y la entidad, situación a la que se niega otro grupo, así lo manifestó Alfredo Martínez, integrante de la unión de locatarios de dicho mercado.



Agregó que desde que se implementaron las medidas sanitarias, los locatarios se organizaron para acatar las medidas de prevención, sin embargo hay un grupo que quiere que se abra otro acceso, en este grupo dijo, hay comerciantes establecidos y por ello se suscitó este problema, incluso mencionó que desde un principio se crearon filtros de entrada.



El mercado cuenta con tres entradas y una salida, además mencionó que se instalaron estos filtros de entrada, debido a los casos positivos que se han registrado en la ciudad de Oaxaca y en los municipios conurbados, en estos filtros se le toma la temperatura a los clientes y se les aplica gel antibacterial.



Cabe mencionar que existen varios grupos de locatarios, quienes se pusieron de acuerdo para instalar estos filtros y son ellos mismos quienes compran los insumos para garantizar que no haya contagios de Covid-19 al interior del mercado, incluso los comerciantes que venden pescados y pollo, instalaron otro filtro, con las mismas medidas de prevención.



Alfredo Martínez dijo que el otro grupo de locatarios pide que se abra otra puerta de salida, sin embargo no se quieren hacer responsables de estar al pendiente de ella, pues al abrir otra puerta, se requiere de mayor personal y los que laboran en ese lugar no se dan abasto para atender sus negocios y cuidar los accesos y la salida del mercado.



Una de las principales preocupaciones, es que el número de casos positivos que reportaron los servicios de salud de Oaxaca en su corte del lunes, en dónde se registraron 161 nuevos casos en la entidad, de estos, 48 se dieron en la ciudad de Oaxaca de Juárez.



Durante unos minutos hubo diferencias entre los grupos de locatarios, incluso hay quienes señalan que se dieron insultos y gritos entre los comerciantes del mercado Benito Juárez, además es preciso señalar que en este mercado existen unos 800 locales y actualmente están abriendo unos 300 debido a la contingencia sanitaria.

