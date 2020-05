Reconocen vendedores de bebidas embriagantes de Valle, que pérdidas económicas durante ley seca fue de un 70%

Los consumidores esperan que las bebidas también bajen de precio ante la cancelación de esta Ley, asegurando que conseguir las cervezas había estado afectando sus bolsillos.

Alex Morales

Valle Nacional, Oax.- Tras el anuncio del presidente Rey Magaña sobre la terminación de la Ley Seca este 20 de mayo en el municipio de Valle Nacional, locatarios y vendedores de bebidas embriagantes se mostraron motivados con la reapertura de sus negocios, pues reconocieron que en los 20 días que duró esta Ley Seca, tuvieron una pérdida de hasta un 70% al no poder vender.

Y es que después de que se diera a conocer esta información, los comerciantes de bares, cantinas y depósitos, se reunieron con el edil para aclarar el decomiso de las cervezas que se hicieron en días pasados en los filtros sanitarios durante la Contingencia, por lo que una vez aclarado este asunto, locatarios a los que les fueron incautadas las cervezas, estarán recogiendo sus productos en los próximos días, luego de que el presidente municipal anunciará que se les iba hacer entrega para no seguir afectándolos en su economía.

Hasta el momento varios de estos establecimientos se encuentran cerrados, a pesar de que era su único medio de ingresos, sin embargo otros giros negros han aprovechado la ocasión para meter de manera ilegal las bebidas a la población, por lo que los vigilantes de estos filtros pegaron nuevamente otro golpe de contrabando de cervezas la madrugada de este martes, a pesar de que ya se tenía conocimiento de que el próximo jueves daba inicio la venta de bebidas embriagantes de manera regular.

Con el tema de la Ley Seca, el número de personas que vendían cervezas se incremento en los últimos días, debido a que ya estaba siendo un negocio generoso que estaba teniendo muchos dividendos en el mercado negro por el codiciado producto, ya que las cartones de cervezas se estaban cotizando hasta en un 200%, situación que había creado un mayor ingreso para las personas que decidieron invertir en el negocio ilegal de bebidas alcohólicas.

Así mismo se ha venido rumorando que la decisión de levantar la Ley Seca vendría a mitigar la adicción entre los consumidores, equivalente a un 60% de la población, que había estado afectando a sus bolsillos en estos días al adquirir esta bebida a un precio mayor de lo que costaba, por lo que ahora esperan que el precio también regrese a la normalidad.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario