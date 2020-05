Reanudan actividades en Reforma de Pineda en el Istmo de Tehuantepec

-Este municipio forma parte de los 324 municipios de la esperanza

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- El municipio de Reforma de Pineda en la región del istmo de Tehuantepec, reanudó de manera gradual sus actividades este lunes 18 de marzo, toda vez que esta población forma parte de los 324 municipios llamados de la esperanza y que no registra casos positivos de Covid-19.

La actividad comercial se empezó a reactivar en este municipio, el cual estuvo en cuarentena durante varias semanas y que afortunadamente no se presentaron casos positivos de esta enfermedad, no obstante la autoridad municipal informó que se deben seguir aplicando las recomendaciones de prevención para evitar contagios.

Una de las acciones que implementó el gobierno municipal, fue la instalación de filtro sanitario en el acceso principal de la población, los comercios deben pedir a sus clientes que mantengan la sana distancia, evitar la agloremación de personas en sus locales, aplicar gel antibacterial a las personas que ingresen a sus comercios.

