Reanudan actividades en Huatulco de manera gradual

Giros como discotecas, bares, cantinas y comercios en bahías y playas continuarán cerradas



Jorge Acevedo



Tuxtepec, Oaxaca.- El cabildo de Santa María Huatulco acordó el pasado 16 de mayo la reanudación de actividades comerciales, como el caso de zapaterías, tiendas de ropa, papelerías, ferreterías, relojerías, joyerías, estéticas y otro giros más de manera condicionada, estos comercios darán servicio los días lunes, miércoles y viernes en horario de nueve de la mañana a tres de la tarde.



Estos comercios deberán acudir a la dirección de comercio con su licencia de funcionamiento vigente al año 2019, así como otros requisitos que les pedirán, en el caso de que no cuenten con la licencia vigente, podrán iniciar el trámite correspondiente para su actualización a partir del primero de junio, para así poder abrir sus comercios.



A los comercios que ya pueden abrir, se les dará una constancia de cumplimiento de las medidas sanitarias, estas medidas consisten en colocar una cinta que impida el acceso a los clientes, deben contar con un área para el lavado de manos o en su caso aplicar gel antibacterial, no dar servicio a las personas que no usen cubre bocas, desinfectar cada 30 minutos el local y evitar que los clientes toquen los artículos que vendan.



En el caso de los restaurantes, fondas y negocios de venta de comida, seguirán dando vendiendo en la modalidad de servicio a domicilio o para llevar y manteniendo las medidas de higiene por parte del personal, los giros que no podrán reanudar actividades son los bares, cantinas, discotecas, centros nocturnos, gimnasios, centros de videojuegos, balnearios, salones de fiestas.



Tampoco podrán abrir hoteles, posadas, moteles y establecimientos ubicados en playas y bahías, así como el comercio ambulante, mercados municipales y otros que permita la aglomeración de personas, además se suspende de manera parcial la ley seca, por lo que se podrán vender bebidas alcohólicas en los establecimientos que se dediquen a la venta de estos artículos y el horario será de nueve de la mañana a tres de la tarde

