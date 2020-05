Por contagios Santa María Atzompa sanitizarán la cabecera municipal y agencias

-También se mantienen cerrados los accesos al municipio y anunciaron que las medidas se irán modificando de acuerdo a las indicaciones del gobierno federal y estatal.

Tuxtepec, Oaxaca.- El municipio de Santa María Atzompa, en la región de los valles centrales, informó a la población por medio de un comunicado, que se continuarán con las medidas sanitarias para evitar contagios de Covid-19, asimismo de anunció que este 20 y 21 de mayo se sanitizarán las calles de la cabecera municipal, en coordinación con los Servicios de Salud de Oaxaca.

Y es que actualmente este municipio registra 31 casos confirmados, de los cuales 16 se encuentran activos, las autoridades municipales dieron a conocer que las medidas sanitarias se irán ajustando conforme lo vayan indicando las autoridades federales y estatales, por ello piden a la población estar alertas a la información que se emita.

Las mediadas que se están aplicando en Santa María Atzompa son que le municipio permanece cerrado y solo se da atención a casos prioritarios, el personal del ayuntamiento sigue desempeñando su labores de manera individual desde sus domicilios, los espacios públicos siguen siendo vigilados por las corporaciones de seguridad, para evitar que la gente se aglomere en esos lugares.

Continúan suspendidas las actividades que impliquen concentración de personas, los comercios con actividad esencial, deben acatar las medidas de prevención como el uso obligatorio de cubre bocas, contar con gel antibacterial, guardar la sana distancia, los negocios que se dedican a la venta de comida solo pueden dar el servicio en la modalidad de servicio a domicilio o para llevar.

La venta de bebidas alcohólicas continúa con restricción de horario de nueve de la mañana a seis de la tarde, los bares, cantinas y centros nocturnos deben permanecer cerrados y las actividades religiosas deben mantener suspendidas su actividades litúrgicas.

