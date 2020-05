Por casos de covid, siguen operativos en bancos y centros comerciales

-Llaman a la ciudadanía a seguir con las medidas necesarias

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Durante este martes, autoridades de salud y de seguridad continuaron con el operativo de prevención con la finalidad de exhortar a la población a seguir con las medidas de prevención necesarias para evitar más contagias de covid en la región.

Los elementos que participaron fueron de la guardia nacional, la policía municipal, así como de la jurisdicción sanitaria, quienes acudieron a los bancos y los centros comerciales, con la finalidad de reiterarles las medidas de seguridad y con esto evitar que haya menos casos.

Y es que el operativo fue primero en los bancos debido a que en los últimos días a pesar de los llamados, siguen las largas filas de personas de otros municipios de la región, sin respetar la sana distancia, ni el uso del cubrebocas, lo que ha provocado el aumento de casos a nivel jurisdiccional.

Así mismo en los centros comerciales, acudían con los clientes a quienes les recordaban las medidas que deben de seguir, principalmente el uso correcto del cubrebocas, y evitar la concentración de personas en algunos puntos del centro comercial, además supervisaron que los centros comerciales cuenten con todas las medidas necesarias.

Estos operativos continúan debido a que en la región a pesar de los llamados, la población sigue saliendo a las calles sin las medidas de seguridad.

