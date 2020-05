Pide diputado a Fiscalía y autoridades de Seguridad Pública, atender inseguridad en la Cuenca

-El legislador solicita se investigue enfrentamiento entre policías y civiles en Acatlán de Pérez Figueroa.

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oaxaca. 19 de mayo de 2020-. Ante el incremento de homicidios en la Región de la Cuenca del Papaloapan, el diputado por el Distrito I de Acatlán de Pérez Figueroa, Gustavo Díaz Sánchez, Presidente de la Comisión Permanente de Seguridad y Protección Ciudadana del Congreso Local, exigió a la Fiscalía General del Estado (FGEO) y a la Secretaría de Seguridad Pública, atiendan el problema que afecta, en general, a toda la entidad.

Mediante un posicionamiento dirigido a la opinión pública, el representante popular indicó que, de enero hasta el día 30 de abril, se tiene registro, en la Cuenca del Papaloapan, de al menos 71 homicidios dolosos en los que han perdido la vida hombres y mujeres. También, se registra un feminicidio.

Asimismo, pidió mayor atención respecto al hecho delictivo más reciente, acaecido el pasado 15 de mayo alrededor del mediodía, en el cual, se suscitó un presunto enfrentamiento entre bandas delincuenciales y la policía municipal de Acatlán de Pérez Figueroa.

Lo anterior, porque “más tarde medios de comunicación, redes sociales de internet y distintas población del municipio de Acatlán de Pérez Figueroa ha manifestado que tal enfrentamiento no se suscitó como lo comunicaron las autoridades, sino que fueron ejecuciones en inaplicación de los protocolos de la policía municipal en perjuicio dela vida de los presuntos delincuentes”, afirmó el legislador.

Sobre este acontecimiento, la FGEO informó que inició las carpetas de investigación correspondientes. Además reportó seis personas fallecidas.

El Legislador, también solicitó a la Secretaria Técnica del Grupo de Coordinación Estatal para la Pacificación en Oaxaca, y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de México, actuar en consecuencia, garantizando los derechos humanos de la población y las víctimas.

Señaló como necesario garantizar el adecuado ejercicio de la función policial, y con ello, la tranquilidad, pacificación y el estado de bienestar en que deben vivir los y las oaxaqueñas del distrito de Acatlán de Pérez Figueroa.

