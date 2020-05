Municipios de la Sierra Norte y Sur, pospondrán su transición a la “nueva normalidad”

Tlacolula de Matamoros, Oax. 19 de mayo de 2020.- Municipios que conforman la Jurisdicción Sanitaria número 6 “Sierra” y que se mantienen en semáforo verde para transitar a la “nueva normalidad”, por no registrar casos positivos a COVID-19, acordaron posponer el reinicio de sus actividades y acatar las medidas sanitarias recomendadas.

Así lo dio a conocer la titular de la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicano (Sepia), Eufrosina Cruz Mendoza, quien fue designada por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, como enlace de esta Jurisdicción Sanitaria conformada por 102 municipios de la Sierra Norte y Sierra Sur.

Cruz Mendoza informó que estas acciones fueron acordadas durante un encuentro realizado con autoridades municipales de esta Jurisdicción Sanitaria, -respetando las medidas de sana distancia-, en el que representantes del Gobierno del Estado dieron conocer las medidas anunciadas por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa en la estrategia nacional de transición a la “nueva normalidad”.

De esta manera, se destacó como necesario continuar con las medidas sanitarias que cada comunidad ha establecido –cercos sanitarios, filtros de entrada y salida de la comunidad, horarios determinados, realizar solo actividades esenciales, suspensión de fiestas patronales-, pues gracias a ello, son la región con menor número de contagios de COVID-19 dentro del estado.

En este sentido, las localidades pertenecientes a esta Jurisdicción Sanitaria, manifestaron que seguirán generando acciones con las diferentes dependencias del Gobierno Estatal, para instalar filtros sanitarios en puntos estratégicos, repartir cubrebocas, gel antibacterial, así como realizar la sanitización de calles y del transporte público.

Las acciones se prevén intensificar en el municipio de Tlacolula de Matamoros, para disminuir el nivel de riesgo de contagio, ya que es uno de los principales puntos de conexión y de comercio de estas comunidades.

En este acto, el presidente de la Unión Liberal de Ayuntamientos del Distrito de Ixtlán, Mauricio Cruz Vargas, señaló que junto al Gobierno del Estado han tomado acciones desde el inicio de esta pandemia, siendo respetuosos de las diferentes medidas preventivas que acordó cada municipio en sus asambleas comunitarias, priorizando el respetando a los derechos humanos.

Con estas acciones concretas, el Gobierno del Estado protege la salud de las y los oaxaqueños, y respalda las decisiones que toman las comunidades de Oaxaca a través de sus Usos y Costumbres.

A este encuentro también asistieron el delegado de la Coordinación General de Atención Regional, Esaú López Quero; representantes de la Jurisdicción Sanitaria Número 6 “Sierra” y el presidente de la Unión de Presidentes Zapotecas del Valle de Tlacolula, José Juan Márquez Sánchez.

