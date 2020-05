La confianza, se paga dando resultados: Irineo Molina

-Diputado federal y habitantes de Arroyo Chiquito reparan juntos sistema de bombeo

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El diputado federal Irineo Molina Espinoza agradeció la confianza otorgada por el agente de policía de Arroyo Chiquito, Natalio Nájera García, el comisariado ejidal, Cándido Alfaro Urias, el presidente del consejo vigilancia, Eliseo Salomón Castillo, el enlace legislativo, Carlos Alfredo Hernández Quintero, así como a la tesorera de la agencia y del comité del agua, Felipa Estrada Policarpio y María Duran Isidro, respectivamente por trabajar en equipo y juntos dar solución al problema de agua potable que existía en la comunidad.

Tras acordar una aportación entre la comunidad y el diputado del 50 por ciento cada uno con respecto al costo total de la reparación de la bomba, quedó resuelto el problema de desabasto de agua en Arroyo Chiquito.

El diputado acudió personalmente a la comunidad para hacer efectiva la entrega del apoyo acordado con la población, donde reconoció que, aunque su trabajo es legislativo, no puede ser indiferente a los problemas que suceden en el distrito, razón por la que aceptó ayudar de nueva cuenta a la comunidad con material para la construcción de su salón ejidal.

Finalmente, pero no menos importante el diputado confió en que este año, arranquen los trabajos de pavimentación de 21 kilómetros de la carretera del Desengaño- La Mina a cargo de personal de la SCT, misma que ya está autorizada, una vez que la pandemia sanitaria así lo permita.

