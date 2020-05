Exhorta Dávila a comerciantes, a seguir con las cortinas abajo

-Seguirán con los operativos por parte de la dirección de comercio

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Debido a que durante esta semana algunos comercios han empezado a levantar sus cortinas, el Presidente Municipal Fernando Bautista Dávila, pidió a los comerciantes mantener sus negocios cerrados por el bien de todos.

Señaló que el área de comercio va a seguir con los operativos para evitar que sigan levantando más cortinas, además de que no descartan dialogar con los comerciantes para que eviten abrir ya que el municipio de Tuxtepec, ocupa el segundo lugar a nivel estatal con casos confirmados de covid-19.

En el marco de una videoconferencia, el Edil dijo que no quieren afectar al comercio con sanciones, pero sí les pidió que sigan con todas las recomendaciones del gobierno estatal y federal, y cierren sus establecimientos y así evitar que el número de contagios aumenten.

Puntualizó que en su momento anunciarán algunos apoyos para el sector comercial, pero además hizo énfasis en que también el gobierno federal a través de créditos buscará apoyar a este sector, que es uno de los más afectados con esta pandemia.

Y es que desde el mes de abril, los comercios no indispensables del estado se vieron en la necesidad de cerrar sus cortinas debido al decreto emitido por el Gobierno estatal, sin embargo a más de un mes los comerciantes ya están desesperados debido a que tienen que seguir solventando gastos como la renta, nomina, así como la luz, y otros pagos, por eso la determinación de abrir, a pesar de que Tuxtepec es el segundo municipio con más casos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario