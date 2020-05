Descartan retorno el 1 de junio; pico lleva 10 días

EXCELSIOR

Ciudad de México.- A diez días del pico máximo de la pandemia de coronavirus —que se registró el 8 de mayo—, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que “estamos en el momento de máxima transmisión del virus SARS -CoV-2”.

Por lo que exhortó a la población que vive en las zonas de alto contagio a quedarse en casa y añadió que es importante que la ciudadanía esté consciente, de que el 1 de junio —cuando se termine la Jornada Nacional de Sana distancia— no se regresará a la normalidad y la movilidad dependerá del semáforo de riesgo.

No piense la ciudadanía —por favor, que esto quede registrado—, no piense la ciudadanía que el primero de junio volvemos a la normalidad, no va a ser así.

La manera en que va a ocurrir es que en cada estado, en cada entidad federativa, anticipadamente al primero de junio, presentaremos el estado que guarda la epidemia de covid-19, en cada una de las 32 entidades federativas y estará representada por un semáforo.

Un semáforo del riesgo, que considera diversas variables que ya hemos explicado, de modo que la población va a poder saber, en la entidad que reside, cuál es la condición de covid-19.

Y derivado de ello, habrá indicaciones para saber si en su entidad federativa se abren las actividades públicas y las actividades laborales o no”, explicó.

En tan sólo un día, 155 personas fallecieron por covid-19, por lo que el total de fallecimientos ascendió a cinco mil 332, la mayoría se concentra en la Ciudad de México, Baja California y Estado de México.

Existen dos mil 414 casos nuevos, con lo que el acumulado ascendió a 51 mil 633 confirmados, de los cuales, 11 mil 300 son casos activos que se ubican, principalmente en la Ciudad de México, Estado de México y Tabasco.

En lo que va de la pandemia, el Valle de México es la zona que registró el mayor número de casos: 14 mil 566 están en la capital del país y 8 mil 556 en la entidad mexiquense.

De acuerdo con la RED IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), la ocupación hospitalaria a nivel nacional en camas generales es de 39%, es decir existen 8 mil 862 camas ocupadas y 13 mil 770 disponibles.

No obstante, la Ciudad de México registró 77% de ocupación, le sigue el Estado de México con 59% y Baja California con 54 por ciento.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario