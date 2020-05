Convocan a marchar en Tuxtepec por jóvenes desaparecidas

Se realizará este viernes 22 de mayo a las nueve de la mañana y partirá de la glorieta “Flor de piña”



Jorge Acevedo



Tuxtepec, Oaxaca.- Con el lema “Nos están desapareciendo, ni una más”, familiares de Fátima, Itzel y Casandra, están convocando a una marcha para exigir a las autoridades la aparición con vida de estas tres jóvenes que se han reportado como desaparecidas y que hasta el momento no se sabe nada de su paradero.



Por medio de las redes sociales están convocando a familiares, amigos y compañeros de escuela de las tres jóvenes, quienes han desaparecido en las últimas semanas, para que se reúnan a las nueve de la mañana en la glorieta “Flor de piña” este próximo viernes 22 de mayo, cabe mencionar que Fátima desapareció el 2 de marzo, Itzel el 14 de abril y Casandra el 6 de mayo, todas ellas con varias similitudes físicas.



En la convocatoria, se pide a los asistentes que asistan con playera o blusa blanca, el uso obligatorio de cubre bocas y durante la marcha se respetará la sana distancia, estas medidas son las mismas que se siguieron cuando se hizo la marcha para exigir la aparición de Itzel.

