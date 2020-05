Confirman en Salina Cruz, contagio de juez de control por Covid-19

-Hay otra empleada de un juzgado familiar que es caso sospechoso.

Óscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- Un juez de control en Salina Cruz se contagio por Covid-19 y está internado en un hospital privado, donde se reporta grave en la unida de cuidados intensivos, ademas hay una empleada de un juzgado familiar sospechosa, confirmó el Presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJO) Eduardo Pinacho.

“estamos pendientes de su estado de salud y efectivamente uno de ellos se encuentra grave, y la otra persona que es oficial administrativo se le están dando seguimiento por que presenta algunos síntomas., no se ha establecido fehacientemente y clínicamente que se encuentran contagiados”.

Precisó, que desde el primer momento que el juez reportó que tenia los síntomas, tuvimos una información permanente cotidiana con él y desde un principio le conseguimos el espacio para ser internado en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero no aceptó el apoyo, por lo que él y su familia decidieron internarse en un hospital privado..

Nos obstante ello, hemos mantenido una relación muy estrecha con la esposa, y le hemos ofrecido el apoyo económico para sufragar los gastos.

Dijo que a partir de estos casos se van a endurecer las medias de apremio y de tipo preventivo en los juzgados, se van a intesificar las labores de sanitización.

“desde el mes de marzo distribuimos materiales a cada juzgado para realizar las tareas de desinfección y limpieza y se les pidió tomar las medidas de higiene extremas, además de que se les proporcionó a cada empleado, secretario judicial y juez cubrebocas, guantes, gel antibacterial cloro, se sanitizaron los diferentes juzgados se dotó de material desde un principio y se está al pendiente del personal si reporta algún contagio para ser canalizados a las unidades medicas habilitadas para atender la pandemia”

Aclaró que el tribunal no tendría capacidad para sufragar los costos que implica un internamiento en un hospital privado. “solo en este caso en particular, en el caso del juzgado de Salina Cruz, se ayudará por que fue muy sorpresivo tanto para nosotros como para la familia del paciente, pero en lo sucesivo acudiremos a las unidades hospitalarias asignadas”.

Dijo que en materia de la acción judicial no esta detenida, se suspendieron labores pero la acción de la justicia continua. En todos los juzgados hay personal de guardia, la mínima posible para desahogar los casos, atendiendo los casos urgente.

Se han atendido casos de mujeres víctimas de violencia domestica o atención de pensiones alimenticias, ademas de casos graves.

Adelantó que en el caso de procesos y sentencias, se hace uso de la tecnología para realizar audiencias presenciales o en linea.

De acuerdo con informes de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en el periodo comprendido del 20 de marzo al 11 de mayo pasado, se llevaron a cabo 316 audiencias presenciales en 18 juzgados de los Valles Centrales y las regiones, así como 90 de manera virtual, por medio de videoconferencias en diversas plataformas digitales, correspondientes al sistema adversarial.

En los juzgados familiares de las regiones, suman 632 los asuntos atendidos, emitiendo 37 órdenes de protección, 33 solicitudes de convivencia familiar y 218 relacionados con pago de alimentos; además de 190 operaciones de pago de certificados, transferencias y operaciones electrónicas de diferente índole, realizadas en el Fondo para la Administración de Justicia, dando así, atención prioritaria a la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad.

En el caso de las audiencias celebradas de manera presencial, los asuntos comprenden solicitudes de órdenes de aprehensión, controles de detención, solicitud de orden de cateo, modalidad de la prisión preventiva de sujeción domiciliaria, ratificación de medidas de protección y revisión de medidas cautelares, entre otros.

Respecto a los delitos, en su mayoría corresponden a abuso sexual, hostigamiento sexual, narcomenudeo, asalto y robo, desaparición forzosa, desacato y daños, violación, fraude, homicidio, feminicidio, secuestro, lesiones y violencia familiar, por mencionar algunos.

En cuanto a las audiencias realizadas vía remota, se atendieron casos de revisión de medidas cautelares, solicitudes de orden de aprehensión, ratificación de medidas de protección, órdenes de cateo, ampliaciones de término constitucional, control de detención en el supuesto de flagrancia y otorgamiento de perdón; en delitos como: violación, violación equiparada, secuestro agravado, tentativa de homicidio, homicidio calificado con ventaja, abuso sexual infantil, abuso sexual, delitos contra la salud, allanamiento de morada, entre otros.

De igual forma, el Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes, ha realizado 14 audiencias urgentes, de las cuales ocho fueron por razón de género.

En atención a los protocolos establecidos por las autoridades respecto a la Sana Distancia y dando cumplimiento al Acuerdo General conjunto 3/2020 de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, las y los funcionarios judiciales mantienen guardias y atención al público vía remota, para desahogar los procedimientos a su cargo, sobre todo aquellos que, por la naturaleza del asunto, requieren una pronta resolución.

