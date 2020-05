Cierran accesos en Santiago Zacatepec Mixe, por contagios de Covid en municipios vecinos

-No se permite el acceso de personas ajenas a la población, aún cuando vivan en otras ciudades del país o de la entidad

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- Autoridades de Santiago Zacatepec, en la zona Mixe, acordaron el cierre de los accesos a la población hasta el próximo primero de junio, con el objetivo de evitar contagios de Covid-19, pues este municipio se mantiene sin registrar casos positivos ni sospechosos.

En este cerco sanitario no se le permite el acceso a personas ajenas a la localidad, incluyendo a personas originarias de Santiago Zacatepec, pero que radican en otras partes del estado o del país, esta medida se tomó porque en municipios como San Juan Cotzocón y Santa María Tlahuitoltepec registraron casos positivos y son vecinos de Santiago Zacatepec.

La fecha tentativa para levantar el cerco sanitario es el próximo primero de junio, esto dependiendo del comportamiento que vaya teniendo la curva de contagios del estado de Oaxaca y las estadísticas a nivel nacional, así lo manifiesta un documento firmado por la autoridad municipal que encabeza José María Regino y que está dirigido a la población en general, también se suspendieron las festividades religiosas programadas para el mes de mayo, sobre todo para evitar aglomeración de personas.

En el documento se le explica a la población que la organización “Servicios del pueblo mixe”, ha exigido a las autoridades la atención al personal del hospital comunitario de Tamazulapam del Espíritu Santo, luego que varios trabajadores del nosocomio dieron positivo a Covid-19.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario