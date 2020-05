Aparece cadáver a las orillas del rio el Tejón en el Istmo

-Apuntan las primeras investigaciones que fue ultimado por impactos de bala.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oax. – Lo hechos se suscitaron en el municipio de Santo Domingo Petapa, en el Istmo de Tehuantepec, en el cual autoridades reportaron el hallazgo del cuerpo de un masculino.

Durante las primeras investigaciones por parte de la Fiscalía se indicó que el sujeto habría sido asesinado a balazos y abandonado a las orillas del rio en la comunidad de “El Tejón”.

Elementos de diferentes corporaciones policiales mantuvieron el resguardo y realizaron las pesquisas previas a el arribo de los peritos, en donde se descarta saber la identidad de los agresores.

El ahora occiso respondía al nombre de Luis G. F. de 18 años de edad originario de Petapa.

Previamente, la Vise fiscalía Regional de la Mixteca, confirmó la muerte de dos presuntos delincuentes, la tarde de este lunes en las inmediaciones de Mariscala de Juárez.

Ello debido a un probable enfrentamiento con elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes acudieron a aplicar una orden de cateo, pero fueron agredidos por delincuentes de un grupo armado, lo que resultó que fueran abatidos.

A fin de esclarecer los hechos y dar con los responsables, la Vicefiscalía inició la carpeta de investigación correspondiente.



