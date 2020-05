29 colonias y 5 agencias de Tuxtepec, con casos de covid-19

-De éstos 6 asentamientos reportan hasta 5 casos

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras subir los casos en la región a más de 70, y que Tuxtepec ocupe el segundo lugar a nivel estatal en cuanto a casos confirmados de covid-19, son 29 colonias y 5 agencias las afectadas y no descartan que sean más los asentamientos que reporten casos.

Las agencias con casos son Buenos Aires El Apompo con 1 caso, Mazin Chico con 4, Santa Teresa con 2, San Bartolo con 3 casos, y la otra agencia es la Mina con 1 caso.

De las colonias están Geo con 2 casos, el Sureste Segunda Etapa con 4 casos, la Rosalía con 3, la Colonia Maria Luisa con 4, el Castillo con 4 casos, así como Infonavit Las Limas con 1 caso; la Lázaro Cárdenas reporta 5 casos de covid, la Santa Cruz 1 caso.

Además del Fraccionamiento Modelo con 1 caso, 4 en la Santa Fe, 1 en el Desengaño y la misma cantidad se reportan en Las Limas, el Yagual, y la Colonia Oaxaca; en la colonia Centro se tienen 4 casos, en el Rubí2, en la Ortega 1 y la Adolfo Mateos 2.

Las colonias que solo reportan 1 caso son Loma Alta, Sebastopol, Colonia Modelo, La Insurgentes, la 20 de noviembre, la Piragua, la María Eugenia, la 23 de noviembre, la San Nicolás de Bari, la Margarita y la Colonia del Carmen.

Todos estos reporten suman hasta el momento 64 casos tan solo en Tuxtepec, y la cifra podría aumentar en las próximas horas.

