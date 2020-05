Vinculan a proceso a maestro de COBAO por presunto abuso sexual

El juez de control le dictó auto de vinculación a proceso con la medida de prisión preventiva oficiosa



Jorge Acevedo



Tuxtepec, Oaxaca.- La Fiscalía General de Oaxaca, informó que se vinculó a proceso a un profesor del COBAO, quien fue denunciado por presunto abuso sexual en contra de una estudiante de este subsistema educativo del nivel medio superior.



De acuerdo a un comunicado que emitió la dependencia, se dio a conocer que fue el pasado 15 de mayo cuando agentes estatales de investigación detuvieron a J.C.S, quien fue señalado de cometer presunto abuso sexual en el plantel del COBAO con sede en Nazareno Etla, en la región de los valles centrales.



De acuerdo a la denuncia interpuesta por la agraviada, el incidente se registró el 25 de enero de 2018, cuando el hoy imputado abusó sexualmente de ella, situación que se repitió en varias ocasiones durante ese mismo año, una vez puesta la denuncia, la fiscalía logró ubicar al profesor, para aprehenderlo y presentarlo ante la autoridad que lo reclamaba.



En la audiencia, el juez de control determinó vincular a proceso a J.C.S., a quien se le impuso la medida de prisión preventiva oficiosa, dando un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.



Cabe recordar que fue el cinco de marzo de este 2020, cuando un grupo de estudiantes del COBAO de Nazareno Etla, se manifestaron para denunciar un presunto abuso sexual por parte de uno de los profesores, durante ese día la policía aseguró al profesor señalado y se lo llevó ante la autoridad correspondiente.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario