Sindicato de salud, pide declarar cuarentena en Hospital de Alta Especialidad de Oaxaca

Con información de Zona Roja

Oaxaca, Oaxaca.- Ante el creciente número de trabajadores contagiados por Covid-19, la dirigencia sindical pidió hoy declarar en cuarentena al Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, ubicado en San Bartolo Coyotepec.

El comité ejecutivo adherido a la Sección 96 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, envió un oficio con número SNTSA/CES96/2020/084 a la directora del nosocomio, Alba Vásquez Palacios, a fin de exponer la situación.

De acuerdo con los datos que tienen los sindicalizados, a nivel nacional suman 881 trabajadores del gremio que han dado positivo al nuevo coronavirus, de los cuales 23 han perdido la vida.

Aunque no precisó cuántos corresponden al Hospital de Especialidades de Oaxaca, la dirigencia expuso que con total respaldo de la dirigencia nacional del SNTSA, se solicitó se atienda dicha emergencia sanitaria.

“Se han elevado las expresiones de parte del personal médico, de enfermería y paramédico, sobre todo en las que manifiestan la posibilidad de que existan más infectados, a los cuales no les han aplicado la prueba de detección por estar en situación asintomática pero que, igualmente, están contagiando a otros compañeros de trabajo, a sus familiares o usuarios”.

El documento fue recibido hoy a las 13:37 horas por parte de la administración del personal del Hospital Regional de Alta Especialidad.

