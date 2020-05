Semovi aplica 23 sanciones en el transporte público por incumplir medidas

-Con ello se garantiza la salud de las personas usuarias durante este periodo de contingencia

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 18 de mayo de 2020.- La Secretaría de Movilidad (Semovi), aplicó un total de 23 sanciones administrativas y económicas que van desde las tres a las 300 UMAS (Unidad de Medida y Actualización), al mismo número de concesionarios de todas las modalidades del transporte público.

Esto por incumplir con las medidas sanitarias contenidas en la Norma Técnica NT-OAX-SEMOVI-04-2020, la cual determina el uso obligatorio de cubrebocas y la circulación a un 50% de su capacidad de ocupación de urbanos, taxis y mototaxis.

Asimismo, estas multas también contemplan a los operadores del transporte público que incrementaron su tarifa sin autorización de la Semovi, poniendo como pretexto la presencia de la pandemia en el estado.

Las sanciones corresponden a quejas interpuestas en el Call Center habilitado por esta Secretaría, para atender específicamente denuncias relacionadas con el incumplimiento de las medidas sanitarias, mediante la cual se recibieron 163 solicitudes, resultando procedentes 82 quejas, 65 de ellas se encuentran en proceso de la aplicación de sanciones y 17 ya son sanciones aplicadas.

También personal del área de supervisión aplica las sanciones correspondientes durante los Filtros de Contención que se instalan en diferentes puntos de la ciudad, en colaboración con la Policía Vial Estatal, en los cuales se han aplicado seis sanciones a operadores del transporte público.

La titular de la Semovi, Mariana Nassar Piñeyro, señaló que esta medida no busca generar una persecución en contra de los operadores del transporte público; sin embargo, “no vamos a permitir que se cometan actos irresponsables ante esta contingencia por el COVID-19. Estamos haciendo un intenso trabajo con elementos de la policía y municipios, y vamos a potenciar el cumplimiento de estas medidas”, dijo.

En el caso de los urbanos, recordó que estos pueden circular con una ocupación que no rebase el 50%, en tanto las y los usuarios y operadores deben respetar las cintas amarillas y/o señalamientos colocados en los asientos que impiden hacer uso del mismo, esto para garantizar una sana distancia al interior de la unidad.

Mientras que, los taxis podrán llevar hasta tres pasajeros en su unidad, y en los mototaxis podrán subirse dos pasajeros más el chofer.

En este marco, la encargada de la política de movilidad en el estado, hizo un llamado a las personas usuarias para que hagan uso responsable del transporte público. “Evitar la propagación del COVID-19 es tarea de todos y todas, como usuarios no debemos abordar un vehículo que ya tiene cupo completo, es por nuestra salud y la de nuestras familias”, resaltó.

En tanto a los choferes recordó que las disposiciones sanitarias que aplica la Semovi no son motivo para el incremento de tarifas en el servicio de transporte público, por lo que exhortó a los concesionarios y operadores a mantener las tarifas previas a la contingencia.

Finalmente, la Semovi reitera su compromiso por proteger la salud de las y los oaxaqueños, por lo que continuará con la operación de los filtros de contención, para verificar las medidas sanitarias en el transporte público.

Además, pone a disposición de la ciudadanía la línea telefónica 800 111 01 85 y WhatsApp 951 466 22 22, para presentar su queja si fueron víctimas de abusos de tarifas o detectan el incumplimiento de medidas sanitarias en el transporte público. Las líneas de atención se encuentran disponibles de 9:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes.

