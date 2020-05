Semáforo amarillo en todo el estado; no habrá regreso a clases este 18 de mayo: AMH

-El Gobierno de Oaxaca anunció que en todo el estado seguirán suspendidas las actividades educativas presenciales, y que los espacios públicos se mantendrán cerrados

-A partir de junio, se invertirán más de 3 mil 500 millones de pesos en el sector de la construcción de Oaxaca como parte del plan de reactivación económica

-El Gobernador exhorta a la sociedad a actuar con responsabilidad y acatar las medidas sanitarias recomendadas para que Oaxaca pueda transitar del semáforo amarillo al verde

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 18 de mayo de 2020. – Mediante un video publicado en sus redes sociales, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa informó a la sociedad oaxaqueña sobre las medidas que adoptará el Gobierno del Estado ante el inicio, este lunes, de la estrategia nacional de transición a la “nueva normalidad”.

El gobernador indicó que, respetando los usos y costumbres de las comunidades indígenas de Oaxaca, tal como lo establece la Constitución, se llegó al acuerdo de que los 213 municipios libres de contagio de que están en verde, seguirán apegándose a las medidas de prevención del semáforo amarillo. Por lo que no habrá regreso a las aulas este lunes 18 de mayo y se seguirá implementando el programa de la Secretaría de Educación Pública “Aprende en Casa”.

Señaló que estos municipios libres de contagio tampoco reactivarán las actividades no esenciales, ni abrirán los espacios públicos el día de hoy; sino que se apegarán a las medidas implementadas en todo el estado y será hasta el 1ro de junio que se determine qué actividades podrán comenzar a reactivarse paulatinamente.

Murat Hinojosa recalcó que todos los demás municipios del estado de Oaxaca deben de seguir implementando las medidas de distanciamiento y aislamiento social. Asimismo, señaló que desde el día de hoy y hasta el 1ro de junio se tendrán que ir diseñando los protocolos para la reapertura de las actividades no esenciales y espacios públicos; así como las medidas especiales que deberán tomarse para continuar con la protección de los grupos más vulnerables.

El Mandatario Estatal también señaló que a partir del 1ro de junio se comenzará a implementar un plan de reactivación económica con una inversión superior a los 3 mil 500 millones de pesos en el sector de la construcción, para inyectar flujo a la economía y ayudar a mantener el empleo.

Por último, el Gobernador recordó a las y los oaxaqueños que el COVID-19 aún no tiene vacuna, por lo que el uso de cubrebocas en la vía pública, el lavado de manos, el cuidado de los grupos vulnerables y, en la medida de lo posible, el aislamiento físico deberán formar parte de nuestra nueva normalidad para poder transitar responsablemente del semáforo amarillo al semáforo verde y “en un futuro no muy lejano, podamos una vez más, hacer uso de nuestras libertades de manera plena”, señaló.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario