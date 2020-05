Se benefician productores de maíz en Valle, con centro de acopio SEGALMEX

-Hasta el momento se han recaudado más de mil toneladas de grano y aseguran productores, que este centro de acopio le da un valor agregado a sus productos.



Alex Morales



Valle Nacional, Oaxaca.- A pesar de la Contingencia por el COVID-19, en Valle Nacional la producción agrícola no se ha detenido y ahora con el inicio de operaciones del Centro de Acopio establecido por la SEGALMEX, los campesinos han tenido la oportunidad de vender sus granos de maíz a un mejor precio, así lo dio a conocer Elíseo José Pérez encargado de este lugar.



Recalcó que tan solo en esta zafra, han logrado captar más de mil toneladas de granos de los productores de la región, misma que se está pagando a 5.60 por kilo lo que le da un valor agregado en el mercado, ya que los intermediarios lo estaban pagando a un menor precio, afectando la economía de los campesinos.



Dijo que con estas acciones los que se benefician son los campesinos porque ahora cuentan con un precio de garantía, lo que le da la seguridad de que sus cosechas van estar aseguradas en el mercado gracias a este centro de acopio, que busca reactivar la actividad agrícola en la región.



De esta manera invito a los productores de maíz que aún desconocen la operatividad de este centro de acopio para que se acerquen y conozcan las reglas de operaciones, ya que de esta manera pueden tener la certeza de trabajar en conjunto para sustentar este producto en el mercado nacional con la contribución de los productores Oaxaqueños que se benefician económicamente con este centro de acopio.



Por su parte Bernardo Hernández Flores productor de Paso Nuevo la Hamaca, reconoció que esta iniciativa por parte de la SEGALMEX ha sido favorable para los campesinos ya que anteriormente estaban en manos de los coyotes que le pagaban lo que querían, sin embargo, explicó que ahora será distinto pues su producto ahora tiene un valor agregado que le da mayor remuneración económica que beneficia a sus familias.

