Propone Diputada Juana Aguilar mejorar condiciones de niños y niñas que viven en cárceles de Oaxaca

La propuesta contempla espacios dignos que permitan el desarrollo de los niños y niñas que viven en los reclusorios con sus mamás



Jorge Acevedo



Tuxtepec, Oaxaca.- La Diputada Local Juana Aguilar Espinoza, presentó una iniciativa con proyecto de decreto, para garantizar que las niñas y niños que viven en reclusorios con sus madres, puedan gozar de los mismos derechos que los niños y niñas que viven fuera de prisión.



Esta iniciativa contempla que estos niños y niñas tengan acceso a programas de desarrollo educativo y atención médica en espacios dignos y apropiados, además de contar con el derecho a recibir una alimentación adecuada, también se busca que el estado habilite centros de desarrollo o de atención infantil dentro de las cárceles.



Y es que muchos de estos niños y niñas que viven dentro de los cárceles, es porque la mamá así lo decidió, debido a que en muchas ocasiones sus familiares no se quieren hacer cargo de ellos, situación que impacta de manera directa la vida diaria y el desarrollo de los menores.



El derecho de los menores se encuentran reconocidos en los ordenamientos nacionales e internacionales, sin embargo la UNICEF ha advertido en varias ocasiones que existen circunstancias que vulneran estos derechos, sobre todo de aquellos niños y niñas que viven en el interior de los centros penitenciarios.



Por ello la legisladora por el distrito 25, dijo que al no existir cárceles en la entidad con espacios para el desarrollo de los infantes, resulta fundamental asegurar la existencia de entornos para una estancia digna para este sector de la población, que en muchas ocasiones no es tomada en cuenta por las autoridades.



La propuesta contempla que se garantice una buena alimentación, servicios de salud, educación y espacios especiales a los niños y niñas para estar con su madre, dentro de los centros penitenciarios.

