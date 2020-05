Prepara Diócesis de Tuxtepec, protocolos de seguridad para cuando reinicien actividades

El Obispo señaló que próximamente estarán informando cuando y como estarán retomando actividades

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El Obispo de la Diócesis de Tuxtepec José Alberto González Juárez, a través de un comunicado informó que están diseñando las medidas de seguridad que se van a tomar en las 29 parroquias, una vez que retomen las actividades católicas.

Dijo que están elaborando los protocolos para abrir las parroquias, dándoles las garantías de protección a los fieles cuando acudan a las misas, pero sobre todo capacitando a los agentes que estarán prestando el servicio de protección en los templos.

Señaló que por el momento seguirán suspendidas todas las actividades pastorales ordinarias y las celebraciones litúrgicas con asistencia de fieles en todas las parroquias que hay, ya que la región de la Cuenca del Papaloapan ocupa el segundo lugar en cuanto a casos confirmados y muertes.

Reiteró que hasta que no disminuyan los casos y muertes de covid-19, no van a abrir estos espacios, además de pidió a la población seguir con todas las medidas necesarias, para evitar más contagios.

A través del comunicado, puntualizó el Obispo, estarán informando de cómo y cuándo se van a ir retomando las actividades, así mismo pidió respeto y por los trabajadores de la salud que arriesgan su vida en esta lucha.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario