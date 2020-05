Poco a poco abren negocios en Tuxtepec, a pesar de no ser parte de los municipios de la esperanza

-Algunos negocios no acatan las medidas de prevención y muchas personas no usan cubrebocas

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- Pareciera que en Tuxtepec no pasa nada, que los casos positivos y las defunciones son falsas, porque a pesar de ello, algunos comercios de la ciudad empezaron a abrir sus puertas y la afluencia de personas se incrementó de manera considerable.

Y es que este municipio de la cuenca del papaloapan registra al corte de este 17 de mayo 52 casos confirmados de Covid-19 y 13 defunciones, por ello Tuxtepec no forma parte de los municipios de la esperanza, de acuerdo al semáforo que dieron a conocer las autoridades federales.

En un recorrido que hizo este medio de comunicación, se pudo constatar que a diferencia de otros días, la afluencia de personas es mayor, además de que muchos comercios que decidieron abrir al público no están acatando las medidas de prevención para evitar contagios de Covid-19.

Asimismo se pudo ver que muchas personas no usan cubrebocas o hacen mal uso de él, lo cual eleva el riesgo de contagios, además algunos negocios de venta de comida se pudo observar que están atendiendo al público, cuando la indicación es vender en la modalidad de servicio a domicilio o para llevar.

En instituciones bancarias y cajas de ahorro la situación no es diferente, siguen las concentraciones de personas, no guardan la sana distancia, aún cuando elementos de la policía municipal y servidores de la nación los invitan a respetar la distancia de metro y medio, por eso todo parece indicar que la gente piensa que en Tuxtepec no pasa nada.

A pesar de todo esto, se desconoce si la dirección de comercio realizará algún operativo para controlar esta situación, pues el gobierno municipal informó hace unas semanas, que el confinamiento y el cierre de negocios no esenciales será hasta el próximo 31 de mayo.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario