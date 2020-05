Llaman a deportistas Tuxtepecanos a evitar “cascaritas” para que no haya contagios

-A pesar de que se prohibió la concentración de personas en lugares públicos, los jóvenes siguen acudiendo a realizar partidos

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras darse a conocer en redes sociales que se han detectado algunos partidos en las canchas de las colonias, a pesar de que esto se prohibió por la pandemia, el Jefe de Deportes Juan Carlos Nava pidió a los deportistas mantenerse en casa y con esto evitar que haya más casos confirmados de covid-19.

Señaló que deben de seguir las recomendaciones, ya que si alguien acude a estos encuentros deportivos y es asintomático, los contagios aumentarán por lo que exhortó para que sigan quedándose en casa.

Algunas de las colonias en donde tienen reportes son Playa de Mono, el Bosque, la Grajales, y se han percatado que no únicamente son jóvenes de estos asentamientos si no de otros más que están cerca, lo que aumenta más el riesgo de contagio.

El Director dijo que podrían tomar otras medidas para evitar que sigan estos encuentros deportivos, ya que a pesar de que se coordinan con los presidentes de las colonias y los agentes, aún hay desobediencia de algunos jóvenes.

Y es que en redes sociales circulan fotografías de personas que continúan haciendo deportes, no únicamente en algunos espacios del muro boulevard, que fueron cerrados, también en algunos campos de las colonias ubicadas afuera del casco urbano.

