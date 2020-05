Fallece policía de Oaxaca de Juárez, se sospecha de coronavirus

Redacción

Oaxaca, Oaxaca. – Consternación y preocupación existe entre los elementos de la policía municipal de Oaxaca de Juárez, al enterarse vía familiares que el Policía Tercero Mario S. falleció en el hospital del IMSS de un paro respiratorio tras permanecer internado desde hace ocho días aproximadamente, sospechoso de coronavirus, sin que hasta el momento ninguna autoridad de salud o municipal, haya confirmado el caso.

Y es que el pasado sábado, un grupo de elementos dio a conocer la situación de otros 7 compañeros enfermos, posiblemente contagiados con el COVID19, sobre las carencias de equipo de protección como cubre bocas, guantes y gel antibacterial para laborar. Así mismo denunciaron que el bono por la contingencia entregado en el mes de abril fue suspendido, por lo que quieren que se investigue.

Hoy lamentablemente se registra la muerte del policía municipal donde los familiares y policías no quitan el dedo del renglón de que Mario S. es una víctima más del COVID19, pero hay que esperar el dictamen oficial del deceso.

Además, que los mandos policiacos Marcos Fredy Hernández y Aquileo Sánchez Castellanos, han presionado a los elementos de la tercera edad y que tienen enfermedades crónico-degenerativas para que laboren, pese a que son personas con mayor riesgo de contraer el coronavirus.

Expusieron que esperarán a que los atiendan en una mesa de diálogo, de lo contrario tomarán otras medidas.

Indicaron que se debe fincar responsabilidad a los mandos que no dieron la orden de que se fueran a descansar los policías en riesgo por su edad y enfermedades, y ahora están infectados.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario