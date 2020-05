Fallece hombre en sucursal de farmacias similares por extrañas circunstancias

-Un grupo de personas llegó minutos después y se llevó el cuerpo, antes de que llegaran elementos de la Fiscalía

-La identidad del sujeto es desconocida, así como las circunstancias por las cuáles falleció



Jorge Acevedo



Tuxtepec, Oaxaca.- Una persona del sexo masculino falleció en una sucursal de farmacias similares en la ciudad de Oaxaca, quien de acuerdo a versiones extraoficiales, acudió a recibir atención médica, el incidente se registró en la sucursal de esta red de farmacias que se ubica cerca de la agencia de cinco señores.



Hasta el momento se desconoce la identidad de esta persona, quien vestía playera blanca y short azul, el cuerpo del mal logrado sujeto quedó tendido en la entrada del establecimiento, además por versiones de algunas personas, presentaba síntomas que no se han precisado.



Minutos después llegaron varias personas que levantaron el cadáver para subirlo a una camioneta de pasaje de la empresa Tehuanos, cabe mencionar que esta acción la hicieron antes de que llegaran elementos de la Fiscalía para hacer los trámites correspondientes.



Este es el segundo caso similar que se presenta en la ciudad de Oaxaca, pues el pasado 19 de marzo una persona murió cuando esperaba ser atendido en la farmacia similares que se ubica en el mercado de abasto, asimismo el encargado del establecimiento se no quiso hacer comentarios al respecto, por lo que la identidad de esta persona se mantiene en calidad de desconocida.

