En atención a las incidencias administrativas se asignarán 543 claves presupuestales: IEEPO

-Se ejercerán cien millones de pesos en Pagos Únicos a docentes con expedientes debidamente validados por el IEEPO y la SEP

Oaxaca de Juárez, Oax. 17 de mayo de 2020.- Resultado del decidido apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la voluntad política del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, está por iniciar la primera etapa del proceso de solución a las incidencias administrativas del magisterio oaxaqueño, generadas desde los años 2014 y 2015.

Al respecto, el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal, señaló que, en estrecha coordinación con la Secretaría de Educación Pública y bajo el liderazgo del secretario Esteban Moctezuma Barragán, se ha logrado dar respuestas concretas para mejorar la educación pública en la entidad.

Ejemplo de ello es que en esta primera mitad del año y con el objetivo de fortalecer la labor del magisterio, en una primera etapa se asignarán 543 claves presupuestales y se ejercerán cien millones de pesos en Pagos Únicos a docentes con expedientes debidamente validados por el IEEPO y la SEP.

Mediante este ejercicio de comunicación respetuosa entre Federación, Gobierno del Estado y docentes, se han coordinado los procedimientos que habrán de llevarse a cabo para la atención de las solicitudes administrativas y laborales del personal que presta sus servicios en los planteles escolares y dentro del sector educativo de Oaxaca, explicó.

Mediante estas acciones, el Gobierno de México y el Gobierno de Oaxaca refrendan su compromiso con las y los docentes, encontrando en el diálogo el canal adecuado para la resolución de las necesidades de educación básica en la entidad.

