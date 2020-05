El 44.3% de las personas fallecidas por COVID-19 tenían diabetes mellitus

-A la fecha 188 mujeres y 257 hombres se han contagiado por el nuevo coronavirus

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 17 de mayo de 2020.- Oaxaca registra 445 casos confirmados de COVID-19 hasta este domingo 17 de mayo, de los cuales 170 están activos, así lo informó el titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Donato Casas Escamilla, durante el informe técnico diario del curso de la pandemia.



El funcionario lamentó que se tiene un acumulado de 70 defunciones, y explicó que de esta cifra, el 44.3 % presentó complicaciones por presencia de diabetes mellitus, mientras que más de la mitad de dicho grupo padecía al menos dos enfermedades crónicas.



En cuanto a los decesos, señaló que en las últimas 24 horas desafortunadamente dos personas perdieron la vida en la lucha contra el coronavirus; se trata de dos hombres de 46 y 71 años de edad, residentes de los municipios de San Juan Bautista Tuxtepec y Santa María Atzompa, respectivamente, este último con diagnostico subyacente de diabetes mellitus.



Indicó también que desde el inicio de la emergencia sanitaria se han realizado mil 562 pruebas a personas con síntomas relacionados con la enfermedad infecciosa, de las cuales 843 resultaron negativas, asimismo, se tienen 274 pacientes sospechosos y se han recuperado de la patología vírica 205 oaxaqueñas y oaxaqueños.



Casas Escamilla lamentó que desafortunadamente 113 profesionales de la Salud se encuentren cursando la enfermedad respiratoria.



Respecto al total de casos positivos, señaló que al corte de este domingo se notificaron 29 casos nuevos en 15 municipios y que el virus se ha extendido en 102 localidades del territorio oaxaqueño, afectando a 188 (42%) mujeres y 257 (58%) hombres.



En cuanto a la distribución geográfica de contagios, mencionó que 244 se ubican en la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales, de los cuales 32 han fallecido; Tuxtepec reporta 59 casos y 14 muertes; en el Istmo de Tehuantepec se han registrado 55 positivos y 11 decesos; la Mixteca tiene 49 positivos y nueve personas que han perdido la vida; en la Costa se diagnosticaron 27 pacientes y cuatro defunciones; mientras que la Sierra (Norte) presenta 11 casos, sin decesos.



Aseguró que 266 pacientes positivos han sido atendidos por los SSO, 81 por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 47 por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 24 por el IMSS Oportunidades, 13 por la Secretaría de Marina (Semar), siete por Petróleos Mexicanos (Pemex), tres por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y cuatro por otras instituciones de salud.



Mencionó que de los casos sospechosos y que se encuentran en espera de resultados por el Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP) Oaxaca, 174 corresponden a la región de Valles Centrales, 44 a Tuxtepec, 23 a la Costa, 18 al Istmo de Tehuantepec, ocho en la Mixteca, seis a la Sierra (Norte).



Por lo que enfatizó que ante el alza de contagios en el territorio oaxaqueño, todas las personas deben de sumarse y cumplir con la Jornada de Sana Distancia, ya que estas semanas son vitales para poder estabilizar la curva de contagios.



Finalmente, reiteró que las enfermedades crónicas degenerativas son factores de alto riesgo para complicaciones por COVID-19, y que esto se ha visto reflejado en las estadísticas de defunciones en la entidad y en todo México, por ello exhortó a los pacientes que cursan estos padecimientos mantener el control de su presión arterial, colesterol, azúcar y llevar una dieta balanceada, así como seguir en contacto con sus médicos para un monitoreo constante.

