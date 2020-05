Día de mayor contagio en Oaxaca, 161 nuevos casos en 24 horas

-606 casos en todo el estado y 6 nuevas defunciones

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Los Servicios de Salud al corte de este lunes 18 de mayo dio a conocer que en Oaxaca, se dispararon 161 nuevos casos en tan solo 24 horas, así mismo hay 6 nuevas defunciones por covid-19.

Reportaron que en el estado suman ya 606 casos confirmados, 204 sospechosos y en total 76 muertes.

En el mapa epidemiológico de este día, se muestran 366 casos en la región de Valles Centrales, 40 en la Costa, 64 en el Istmo, 73 en la Cuenca, 51 en la Mixteca y solo 12 en la Sierra.

En la ciudad de Tuxtepec se reportan 12 casos nuevos de covid y 16 defunciones.

La autoridad sanitaria reportó 160 nuevos casos en 38 municipios del estado.

Así también en la gráfica del día, dieron a conocer los contagios entre el personal de salud, teniendo 55 médicos confirmados con covid, 73 enfermeras y 14 laboratoristas.

