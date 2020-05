Cumplen la SEP y el IEEPO con entrega de estímulos a docentes con una labor de 40, 30 y 20 años de servicio

-Con apego a los protocolos sanitarios se efectuó el pago correspondiente a docentes de educación básica de la entidad, por la labor desarrollada en las escuelas públicas

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 18 de mayo de 2020. – Con apego a las medidas sanitarias decretadas, la administración del gobernador Alejandro Murat Hinojosa a través del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), que dirige Francisco Ángel Villarreal y la Secretaría de Educación Pública (SEP) encabezada por Esteban Moctezuma Barragán, cumplen con el magisterio al hacer entrega a docentes de estímulos por 40, 30 y 20 años de servicio.

Como se realiza cada año en el marco de la conmemoración del Día de la Maestra y el Maestro y en esta ocasión siguiendo los protocolos de higiene establecidos, simultáneamente en las pagadurías de las diferentes regiones de la entidad se efectuó el proceso de pago a quienes han dedicado varias décadas de su vida, con responsabilidad, entrega y amor, a la enseñanza de conocimientos a la niñez y a la juventud.

Los homenajeados expresaron su alegría de llegar a esta meta profesional y la satisfacción de haber formado a diversas generaciones de alumnos en instituciones educativas de nivel básico, en algunos casos, situadas en las zonas más alejadas de la entidad.

Sonia Martínez Reyes, con 30 años de servicio, indicó que ha sido un esfuerzo de preparación profesional y académica, en el cual ha recibido el apoyo de sus compañeros maestros y de las madres y padres de familia.

También, el profesor Miguel Quiroz Naranjo resaltó que se trata de “un gran logro” y agradeció al director general del IEEPO la labor que ha desempeñado al estar al frente del Instituto, además del respaldo brindado a través de programas que han dado una participación muy activa al magisterio.

A su vez, la docente Edith Cruz Valdivia expresó que “la mejor experiencia es lograr que las y los niños sean buenas personas, buenos seres humanos y sobre todo útiles a la sociedad. Significa mucho porque no en todos los ámbitos se da un reconocimiento de esta magnitud para la carrera docente”.

Asimismo, las y los docentes reconocieron la responsabilidad y apoyo del personal de Protección Civil y Emergencia Escolar, así como de las pagadurías que de manera ágil y rápida efectuaron el proceso de pagos cumpliendo en todo momento con los protocolos y medidas de seguridad y higiene.

En el marco del Día de la Maestra y el Maestro el IEEPO reconoce el mérito de las y los profesores de todos los niveles y modalidades del sistema educativo estatal, tanto en las comunidades rurales como urbanas y que en estos tiempos de contingencia sanitaria, han dado muestra de su compromiso con la educación de los cerca de 900 mil alumnos y alumnas de Oaxaca.

