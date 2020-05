Anuncia Rey Magaña fin de la Ley Seca en Valle Nacional

-Señaló que las medidas serán restringidas y sólo 3 Días a la semana con opción a 4 serán los días de ventas, así también dijo que los filtros sanitarios continuarán.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca. – El edil de Valle Nacional Rey Magaña García, anunció este lunes que tras haber sesionado el Cabildo se determinó el fin de la Ley Seca en el municipio y que será el próximo jueves 21 de mayo, cuando los expendedores de bebidas alcohólicas podrán de nuevo vender sus productos.

Así mismo explicó que las bebidas embriagantes se estarán vendiendo bajo restricciones, que será sólo para llevar y únicamente los días jueves, viernes y sábado con la opción de que en la próxima semana se aumente un día más, pero con la debida norma de no aglomerarse para evitar posibles contagios del COVID-19, por lo que dijo esperar que los locatarios respeten ese acuerdo.

En lo que respecta a los filtros sanitarios, dijo que se seguirán manteniendo a las afueras de la población, pues abundó que no es momento de bajar la guardia, ya que a pesar de que su municipio se mantiene en cero casos, no está exento de que pueda existir algún brote, por lo que indicó que las medidas continuarán con la misma mecánica en la cual han venido trabajando.

Por otro lado también anunció que los productos que fueron decomisados por quebrantar la Ley Seca, serán devueltos a sus legítimos dueños ya que a pesar de que fueron captados estos productos en la ilegalidad, comentó que no se busca seguir afectando más la de por sí devastada economía de este municipio, por lo que desde este jueves podrán ir por sus productos y añadió que espera que los que fueron afectados, sigan respetando la Ley para no verse en un futuro sancionados por omitir las recomendaciones sanitarias que decreta el Ayuntamiento de Valle Nacional.

De esta manera aseveró que como Gobierno, tiene la responsabilidad de respaldar a los Vallenses sobre todo en que la economía no caiga y es por eso, que mencionó se tomó esta determinación.

