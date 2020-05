Ambulantes y gobierno de Oaxaca de Juárez acuerdan no instalarse durante diez días en las calles

-Esta medida se tomó para evitar que haya más contagios de Covid-19, pues en los últimos dos días se han confirmado 15 casos en la capital oaxaqueña

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- El gobierno capitalino y los ambulantes que se instalan en las calles del centro histórico de Oaxaca, acordaron que estos comercios no se instalarán en la vía pública por un periodo de diez días, a partir de este lunes 18 de mayo, esto luego de una reunión que hubo el pasado sábado entre las autoridades municipales y los ambulantes.

Esta decisión se tomó debido a la preocupación que existe en el gobierno de Oaxaca de Juárez, por el incremento considerable de casos positivos de Covid-19, pues en los últimos dos días se reportaron quince nuevos casos confirmados en la capital de la entidad, actualmente la ciudad de Oaxaca ocupa el primer lugar de contagios con 71 casos.

En un recorrido que se hizo por calles de la ciudad de Oaxaca, se pudo constatar la ausencia del comercio informal, aunque varios comercios establecidos si tenían abiertos sus negocios, muchos de ellos cuyo giro está considerado como no esencial.

En dicha reunión uno de los comerciantes externó que entienden lo difícil que es dejar de vender sus productos durante diez días, sin embargo prefieran acatar esta medida para evitar más contagios de Covid-19, pues de esta manera se protegen ellos y sus clientes.

Cabe recordar que un grupo de comerciantes ambulantes había acordado con el gobierno municipal de la ciudad de Oaxaca de Juárez, que se instalarían cuatro días a la semana, a efecto de obtener ingresos para el mantenimiento de sus familias, por ello habrá que esperar si estos comerciantes también acatan el no poner sus puestos durante diez días.

