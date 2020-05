Ambulantes de Tuxtepec, seguirán resguardados

-Seguirán en las calles, los que ofrecen alimentos

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras casi un mes que los ambulantes de Tuxtepec dejaron las calles ante la contingencia, el líder de los ambulantes Gabino Tomás Miguel señaló que tras analizar la situación de los casos confirmados de covid-19 así como las defunciones, decidieron continuar resguardados.

Explicó que aunque hay muchos vendedores que desean regresar a las calles para tener un poco de dinero e ir sobreviviendo, priorizaron su salud y la de su familia y cerca del 70% seguirán sin salir a las calles.

En la alianza hay alrededor de 800 familias que dependen del ambulantaje, y solo están vendiendo aquellos que ofrecen alimentos, con todas las medidas de seguridad, siendo un mínimo que está en las calles.

Así mismo, el líder de este sector reconoció que hay pérdidas considerables ya que muchos viven al día pero reiteró que no pueden arriesgarse y esperarán a que todo esto pase para volver a vender.

Además, antes de retirarse de las calles, ya tenían bajas ventas debido a que era poca la gente que circulaba en el centro de la ciudad.

Y es que al igual que en la capital del estado, los ambulantes decidieron resguardarse ante el decreto que emitió el Gobernador del Estado Alejandro Murat, con la finalidad de evitar más casos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario