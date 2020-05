Abastece Irineo Molina de agua potable a Arroyo Choapam

-Su sistema de bombeo presenta problemas

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- El diputado federal por el distrito 01, Irineo Molina Espinoza abasteció de agua potable a la comunidad de Arroyo Choapam perteneciente al municipio de San José Chiltepec, luego de que su sistema de bombeo presentara fallas.

La distribución del agua potable inicio desde muy temprano, luego de que el secretario del comité de agua de la comunidad, Rigoberto Hernández López, solicitara el apoyo ante las altas temperaturas que se reflejan desde las primeras horas del día.

¡Juntos, saldremos adelante!

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario