Pide SSO extremar cuidados en pacientes con enfermedades crónicas para evitar complicaciones por COVID-19

-Se diagnostican 43 casos nuevos de COVID-19 en el territorio oaxaqueño

-Las personas adultas mayores son más vulnerables al nuevo coronavirus, en particular, aquellas con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, cáncer y afecciones pulmonares

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 15 de mayo de 2020.-Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) informan que en el territorio estatal suman 64 defunciones al corte del 15 de mayo, al registrarse el día de hoy, lamentablemente la muerte de cinco personas, cuatro de ellas originarias del Istmo de Tehuantepec y una de Tuxtepec.

El subdirector general de los SSO, Juan Carlos Márquez Heine, en representación del secretario de Salud, Donato Casas Escamilla, detalló que los decesos se tratan de tres mujeres de 48, 73 y 72 años de edad, y dos hombres de 60 y 59 años, quienes a pesar de los esfuerzos médicos los pacientes perdieron la vida.

Y es que, dijo, más del 70% de las víctimas fatales por COVID-19 han sido personas mayores de 50 años, principalmente con padecimientos subyacentes. Asimismo, un 61% han sido varones.

Ello lo indicó durante la presentación del informe técnico sobre el avance de la epidemia en Oaxaca, donde precisó que a la fecha se tienen contabilizadas mil 386 notificaciones por síntomas compatibles al nuevo coronavirus, de las cuales 369 personas han dado positivo al contagio, 785 son negativos y se tiene en laboratorio 232 muestras sospechosas en espera de resultados.

El Subdirector General enfatizó que del acumulado de pacientes confirmados, 43 son casos nuevos al corte de hoy, estos se detectaron en 20 municipios de la entidad.

Señaló que del global de notificaciones de la pandemia, 178 se han recuperado de la enfermedad, tras estar en aislamiento por 14 días; sin embargo, dijo, estas personas deberán mantener las acciones de la Jornada de Sana Distancia.

En la plataforma estatal de los contagios acumulados, Valles Centrales encabeza la lista con 183 casos, 55 Tuxtepec, 52 Istmo de Tehuantepec, 42 Mixteca, 27 la Costa y 10 en la Sierra (Norte). De estos 127 se encuentran activos.

Por otro lado, el funcionario, destacó que el total de casos positivos, 75 contagios corresponden al personal de Salud, de estos 34 son médicos, 37 profesionales de la enfermería y cuatro de áreas afines.

Asimismo, puntualizó que se deben extremar los cuidados en pacientes con enfermedades crónicas, principalmente en la población de 60 años y más, ya que la infección del nuevo coronavirus puede provocar en este grupo de la población mayor riesgo de complicaciones severas a nivel pulmonar, que requerirán de asistencia ventilatoria e incluso de terapia intensiva, como tratamiento de soporte de vida.

Hizo un llamado a las y los oaxaqueños para que estén en constante comunicación vía telefónica con las personas adultas mayores, para monitorear su estado de salud, detectar alguna anomalía oportunamente y ser acompañados por un cuidador en caso de que requieran asistir a una unidad de salud ante síntomas como dificultad para respirar o falta de aire; dolor persistente en el pecho, confusión, somnolencia, tos o fiebre.

Finalmente, reiteró el llamado a la población, para evitar salir de casa si no es necesario, lavarse las manos constantemente con agua y jabón y mantener las acciones de la Jornada de Sana Distancia.

