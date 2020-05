Murió la primera actriz Pilar Pellicer a los 82 años

-La actriz trabajó durante la última etapa de la Época de Oro del Cine Mexicano.

El mundo del espectáculo en México esta de luto, ha muerto la primera actriz Pilar Pellicer a los 82 años. La Asociación Nacional de Interpretes, ANDI, dio a conocer la noticia a través de un tuit.

Se informó que el deceso fue por complicaciones de covid-19.

De niña, Pilar Pellicer quería ser bailarina, pero al asistir a una función de poesía en voz alta, surgió el deseo de ser actriz, por lo que con el paso del tiempo se convirtió en alumna de Seki Sano, al tiempo que dejó sus estudios de danza y Filosofía en la UNAM. Paulatinamente abandonó la danza y sus estudios de Filosofía en la UNAM.

En ese cambio de vida se registran sus estudios en Bellas Artes antes de debutar en “El vendedor de muñecas” en el 1955.

La vida la llevó a Francia pues en 1959 recibió una beca del Instituto francés para América Latina para estudiar actuación en París, Francia, donde permaneció por espacio de seis años trabajando en el cine, la televisión y el teatro galos.

Durante este tiempo se casó con el escultor estadunidense James Meccalf, con quien procreó una hija, Arián.

Estuvieron casados 15 años, pero el matrimonio terminó en divorcio. En el cine títulos como “La Chica”, “Las poquianchis”, “Las Golfas” y “Amor a la vuelta de la esquina” registraron su capacidad histriónica. Mientras que en televisión historias como “La gata”, “La madrastra” y”El carruaje” concentran su talento.

A la actriz le sobrevive su hija Arianne Pillecer, quien también es actriz.

