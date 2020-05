26 municipios de la Sierra, rechazan plan de regreso a la normalidad

-Como reacción anunciaron el endurecimientos de sus medidas preventivas, reforzando el cierre de sus accesos territoriales.

Óscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- Al menos 26 municipios indígenas de la Sierra Norte, determinaron en sus asambleas comunitarias rechazar el plan de regreso a la nueva normalidad, anunciado por el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, ya que persiste la red de contagios por la pandemia del covid-19 en la entidad.

A travez de la Unión Liberal de Ayuntamientos de la Sierra, los presidentes municipales de los pueblos decidieron continuar con los filtros sanitarios en sus accesos para evitar la propagación del virus, lejos de retirarlos este 18 de mayo, que se anunció el plan de levantamiento de la fase de contingencia en 203 de los 570 municipios de Oaxaca.

El representante de la agrupación, Mauricio Vargas leyó un documento que fue consultado y votado en cada una de las asambleas comunitarias de los pueblos serranos y manifestó, que los pueblos zapotecos del distrito de Ixtlán mantendrán los filtros sanitarios hasta el 1 de junio y valorarán prolongarlo, según el comportamiento de la pandemia.

Advierten que no podrán en riesgo a sus niñas, niños y adultos mayores, a la par que no cuentan con la suficiente infraestructura medica para atender los casos.

El también presidente municipal de Abejones, evidenció que la determinación de autoaislarse y cerros sus accesos con filtros sanitarios fue resultado de una desición de los pueblos que inició ante la pandemia con la finalidad de proteger a la comunidad.

Aceptó que la medida les perjudica y ha generado molestias por que se han cerrado el acceso a las zonas turísticas y se evita que entren comerciantes ambulantes o todo aquella pesonal que no sea originario de los poblados.

Tambien se restringio el regreso de los migrantes, se les pidio que se quedaran en sus zonas de trabajo,mientras que en el tema alimentario se consume los productos locales, y si algo no se tiene y hace falta se asigna una comisión de una o dos personas para que se trasladen a la ciudad o zonas cercanas, con las medidas preventivas y sanitarias correspondientes, para conseguir los viveres que escazen.

En tanto en la zona mixe, se anunciaron por parte de la asambleas comunitarias el endurecimiento de sus cercos y cierres territoriales, luego del brote que se reporto en el municipio de Tamazulapam del Espirituó Santo, que dejo 15 pacientes aislados, ademas de 9 medicos y enfermeras del hospital regional.

Tambien asumieron la misma media los municipios de Tontepec, Zacatepec y Tlahuitoltepec, ademas de Ayutla.

