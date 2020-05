Se pronostican de 40 a 42 ciclones para Oaxaca: CEPCO

-La temporada de ciclones y huracanes inicia de manera oficial este 15 de mayo y termina el 30 de noviembre

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Este quince de mayo inicia de manera oficila la temporada de ciclones y huracanes, por el la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca dio a conocer que se tiene contemplado la llegada de 40 a 42 ciclones o tormentas tropicales a la entidad, así lo manifestó el Jefe del Departamento de Monitoreo y Alertamiento de la dependencia Cutberto Ruiz Jarquín.

De este pronóstico, alrededor de 16 se presentarán en el oceano Atlántico, Golfo de México y mar Caribe, mientras que de 18 a 20 para el oceano Pacífico, por ello la dependencia dijo el funcionario, ya se está preparando en materia de prevención y actuación, sobre todo porque una tormenta pueda causar daños severos en los municipios.

Los municipios de mayor riesgo son los que se ubican en la zona costera de la entidad, ahí se tienen contemplado 23 con riesgo de ser afectados por estas tormentas tropicales y ciclones que se generen en el oceano Pacífico, para ello existe un trabajo coordinado con las jefaturas regionalesy municipales de protección civil.

Entre las acciones preventivas se encuentra la elaboración de planes rectores, establecer los consejos municipales de protección civil, que los ayuntamientos cuenten con planes de protección civil y un plan especial para lluvias y ciclones, este último lo elabora la CEPCO, también se deben desasolvar ríos y arroyos, así como la red de drenaje para evitar mayores afectaciones.

El incremento en el número de ciclones pronosticados, se debe a los efectos que causa en fenómeno conocido como “la niña”, el cual consiste en el enfriamiento de las aguas de los oceanos, por ello hizo el llamado a la población a estar atentos a la información que den a conocer las autoridades de protección civil.

Y es que el 95 por ciento de las inundaciones que se presentan en las zonas urbanas, se debe al exceso de basura en las calles, a los ríos y arroyos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario