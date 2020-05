Reportan locatarios del Flores Magón, ventas del 50%

-Esto se debe a que la mayoría de los clientes proviene de otros municipios

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Debido a que en la mayoría de los comercios del municipio cerró por la contingencia que se vive esto ha provocado la poca afluencia de personas al centro de la ciudad, y a su vez afectó que haya poco circular de dinero y sobre todo ventas bajas, y que también los mercados de Tuxtepec registren ventas muy bajas

La Dirigente del Mercado Ricardo Flores Magón Noemí Alfonso Deceano dijo que las ventas han bajado considerablemente y se reportan a un 50%, debido a que este mercado recibe a clientes que en su mayoría son foráneos.

Dijo que están sobreviviendo poco a poco, y que los locatarios más afectados son los que se dedican a la venta de ropa, de bisutería, así como de calzado y de productos que no son de primera necesidad.

Mencionó que han estado buscando el apoyo con las autoridades de los 3 niveles de gobierno con la finalidad de apoyar a los locatarios, y solo lograron que el Diputado Federal Irineo Molina los apoyara con despensas, sin embargo hasta el momento esperan que sean más los que se sumen y sobre todo que los apoyen con créditos del gobierno federal.

Este mercado, el Flores Magón, sobrevive de las ventas de las personas foráneas ya que es en este lugar en donde arriban autobuses provenientes de otros municipios.

