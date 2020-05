Registra SSO, 35 casos positivos en 24 horas; urgente quedarse en casa

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 14 de mayo de 2020.- El subdirector general de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Juan Carlos Márquez Heine, en representación del titular, Donato Casas Escamilla, informó que de acuerdo al comunicado técnico diario de este jueves 14 de mayo, se han contabilizado un total de 326 casos confirmados a COVID-19 en Oaxaca desde el inicio de la contingencia.

Señaló que en las últimas 24 horas se han sumado 35 casos nuevos, y cuatro defunciones más, con lo que en total suman 59 fallecimientos.

Los decesos corresponden a una mujer de 55 y un hombre de 60 años, ambos sin comorbilidad, un hombre de 52 años con obesidad y una mujer de 84 con obesidad e hipertensión arterial.

Agregó que se han notificado mil 288 casos, de los cuales 779 son negativos, 183 son sospechosos en espera de resultados confirmatorios por laboratorio, 169 se han recuperado y hay 98 casos activos en 38 municipios.

Informó que los 22 municipios con casos nuevos, son: Oaxaca de Juárez, San Antonio de la Cal, San Bartolo Coyotepec, San Francisco Telixtlahuaca, San Lorenzo Cacaotepec, San Pablo Etla, San Sebastián Tutla, Santa Cruz Xoxocotlán, Santa Lucía del Camino, Santa María Atzompa, Santa María Coyotepec, Santa María Pápalo, Tlalixtac de Cabrera.

Matías Romero Avendaño, Santo Domingo Tehuantepec, San Juan Bautista Tuxtepec, San Pedro Mixtepec, Santa María Huatulco, Chalcatongo de Hidalgo, San Pedro y San Pablo Ayutla, Santa Catarina Ixtepeji y Tamazulapam del Espíritu Santo.

Márquez Heine dijo que de los 326 casos positivos, 194 son hombres y 132 mujeres, de los cuales 168 fueron hospitalizados y 158 ambulatorios. Añadió que se han contagiado 60 trabajadoras y trabajadores del sector salud, de los cuales 30 son personal de enfermería, 27 personal médico y otros tres trabajadores de la salud.

Refirió que de las 59 defunciones, 27 personas contaban con 65 años y más, 12 de 50 a 59 años, siete de 60 a 64, seis de 25 a 44 años, cinco de 45 a 49, uno de 15 a 19 y uno de 1-4 años, las comorbilidades asociadas a las defunciones son: en primer lugar, la diabetes, seguido por hipertensión arterial, obesidad, insuficiencia renal, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) e Inmunosupresión.

El funcionario dijo que al día de hoy el sistema de salud no se encuentra colapsado, sino que al contrario, se están haciendo aperturas escalonadas perfectamente ordenadas, dentro del plan que se ha instaurado desde de un principio, por lo que hay un 25% de ocupación hospitalaria.

Finalmente, dijo que es fundamental no bajar la guardia, es importante mantenernos en casa, con sana distancia, usar el cubreboca, lavarnos las manos con agua y jabón, y seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias.

Comentarios

