Reconoce Alejandro Murat invaluable aportación de las y los maestros en favor de la educación oaxaqueña

-El Mandatario Oaxaqueño destacó la vocación y compromiso del personal docente durante esta contingencia

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 15 de mayo de 2020. En conmemoración al Día del Maestro, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa reconoció la invaluable aportación y compromiso de las y los profesores en favor de la educación de la niñez y juventud oaxaqueña, sobre todo durante este periodo de contingencia.

El Mandatario Estatal aseveró que las y los docentes, son pilar fundamental en la sociedad, toda vez que son quienes acompañan a la niñez y juventud en su desarrollo y formación, hasta convertirse en personas críticas, con principios, valores y compromisos.

Murat Hinojosa reconoció a las y los 70 mil maestros oaxaqueños, que desde el inició de la Jornada de Sana Distancia, el pasado 16 de marzo, han hecho patente su vocación y compromiso con la educación de los cerca de 900 mil niñas, niños y adolescentes de todo el estado, empleando diferentes estrategias para rescatar el ciclo escolar, como el programa Aprende en Casa, que de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, a nivel nacional es seguido por ocho de cada 10 maestros y maestras, así como por nueve de cada 10 estudiantes.

En este sentido, el Mandatario Oaxaqueño reiteró la disposición de su gobierno para seguir trabajando junto a las y los docentes, siendo su mejor aliado, en la generación de mejores condiciones que permitan impartir la educación de calidad y acorde a los tiempos que demanda la sociedad.

Murat Hinojosa recalcó que en Oaxaca, el regreso a clases ocurrirá hasta que el nivel de peligro de contagio por el COVID-19 haya disminuido y las autoridades sanitarias determinen que sea seguro.

De esta manera, el gobernador Alejandro Murat refrendó su firme compromiso en favor de la educación pública, al destacar que este es un importante instrumento de transformación social y que constituye uno de los principales compromisos prioritarios de su gobierno.

Y señaló que a través del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), en lo que va de su administración se han dotado con mobiliario y equipo a dos mil 859 escuelas, lo que ha requerido una inversión de más de 170 millones de pesos, en beneficio de 309 mil estudiantes y 17 mil docentes.

