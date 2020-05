Proponen aumento salarial a trabajadores de la salud durante contingencia sanitaria

-Se busca reconocer al personal de salud que hace frente a la pandemia.

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 15 de mayo de 2020.- En reconocimiento al alto riesgo que representa para el personal de salud, atender a personas infectadas por la Covid-19, fue propuesto ante la Diputación Permanente de la Cámara de Diputados Local, compensar con hasta un cincuenta por ciento más del monto de su salario, a los trabajadores del sector salud en Oaxaca, especialmente cuando se declare una emergencia sanitaria.

La iniciativa presentada por la diputada, Arcelia López Hernández, reforma el Artículo 25 Bis de la Ley de Servicio Civil para los Empleados de Gobierno del Estado, para quedar como sigue: “La compensación es la retribución que se añade al sueldo del trabajador al servicio del Estado, por actividades de carácter oficial, especiales o extraordinarios, su otorgamiento por parte del Estado, será discrecional en cuanto a su monto y duración.

Además, especifica que se otorgará compensación, que no podrá ser menor al cincuenta por ciento del sueldo, al trabajador al servicio del Estado, que se encuentre relacionado con la atención de pacientes, cuando se declare una emergencia sanitaria.

Cabe mencionar que a nivel federal, el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, aprobó el pasado 14 de abril, un bono de hasta 20 por ciento de su sueldo, a todo el personal del área médica y no médica, en reconocimiento ante el alto riesgo que tienen en atención a pacientes por Covid-19.

La promovente de la iniciativa, reconoció el esfuerzo del personal de salud, el cual, trabaja a pleno rendimiento día y noche, a pesar del cansancio, las horas extras y falta de material, médicos, enfermeras y técnicos, se encuentran laborando con grandes carencias, y luchando contra la pandemia.

Manifestó que se requiere de una inversión incluyente con desarrollo social, que le permita otorgar a la población, el acceso a sus derechos sociales fundamentales, conferidos por la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos.

La iniciativa de Reforma al Artículo 25 Bis a la Ley de Servicio Civil para los Empleados de Gobierno del Estado, fue recibida por la Diputación Permanente y turnada para su dictamen correspondiente.

