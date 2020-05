Presunta fosa clandestina moviliza cuerpos policíacos en Tuxtepec



-Extraoficialmente se hablaba del hallazgo de un cadáver humano, entre los fraccionamientos casas GEO y el infonavit El Paraíso.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Una falsa alarma movilizó a elementos de diferentes corporaciones policíacas, acudiendo al boulevard Sostenes Bravo, entre los fraccionamientos El Santuario y El Paraíso, de donde se dio a conocer inicialmente sobre el presunto hallazgo de un cuerpo del sexo masculino, que se encontraba semienterrado en una pequeña loma, parte del terreno donde supuestamente se construiría un Hospital de Especialidades.

Alrededor de las 10:30 horas de la mañana de este viernes, las autoridades ya mantenían el resguardo del área donde se encontraba el supuesto cadáver del sujeto, mientras se llevaron a cabo las pesquisas de investigación, determinaron que el hallazgo correspondía al de un perro envuelto en una sábana blanca cubierto con cal y la tierra floja.

Finalmente se descartaron las primeras declaraciones sobre el supuesto hallazgo, al término de las investigaciones por parte de los agentes de la fiscalía.

Cabe resaltar que el pasado 14 de abril en el mismo tramo pero a lado contrario de la carretera, fue encontrado el cuerpo de una mujer desaparecida vecina del fraccionamiento El Paraíso.

