Maestros del FPR piden que se dé por concluido ciclo escolar en Oaxaca

-Piden al gobierno del estado que garantice las condiciones de salud para que los alumnos puedan regresar a las aulas

-Señalan que se han cubierto dos terceras partes del programa de estudios

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de integrantes del Frente Popular Revolucionario (FPR), dieron a conocer su postura con relación a la reanudación de clases en 203 municipios de la entidad, ellos proponen que se dé por concluido el ciclo escolar 2019-2020, ya que se lleva un avance de tres cuartas partes del programa de estudios.

Agregaron que le gobierno del estado debe garantizar el regreso a clases cuando haya las condiciones de salud para evitar que los alumnos, maestros y padres de familia pudieran contagiarse de Covid-19, asimismo piden que los grupos sean de menos de 20 estudiantes.

Los manifestantes rechazaron el proceso legislativo que se está llevando a cabo para la aprobación de la nueva reforma educativa para la entidad, sobre todo porque debido a la emergencia sanitaria, no se está tomando en cuenta a maestros, padres de familia y sectores involucrados en el tema educativo.

Cabe recordar que hace unos días la comisión de educación dio a conocer un proyecto de ley educativa para el estado de Oaxaca, sin embargo legisladoras integrantes de dicha comisión, aclararon que se trata de un proyecto y que se tomarán en cuenta los foros regionales que realizó la sección 22 en el año 2016.

