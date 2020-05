Llaman maestros a donar, para apoyar a familias afectadas por contingencia

-Aún siguen recibiendo productos no perecederos en el Parque Hidalgo

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Con la finalidad de apoyar a algunas familias que están siendo afectadas por la contingencia que se vive por el covid-19, un grupo de maestros decidió sumarse y para celebrar el Día del Maestro, optaron por realizar un tequio magisterial.

Este tequio magisterial consistió en solicitar el apoyo tanto de maestros como a la ciudadanía para donar alimentos no perecederos y de primera necesidad como son arroz, atún, azúcar, frijol, sardina, aceite, pasta, leche, cereal, así como artículos de limpieza.

Estarán recibiendo estos productos hasta la 1 de la tarde en el Parque Hidalgo y así posteriormente puedan formar despensas para entregarlo a familias de escasos recursos, de diversas colonias del municipio.

Esta iniciativa es la primera que se realiza en el municipio, en donde un grupo de maestros se sumó y decidió apoyar a quienes más lo necesitan en estos momentos, y con esto además celebrar el Día del Maestro de una manera diferente.

Los maestros, con este tequio, se suman a los carniceros, limoneros y a otros comerciantes que han apoyado a cientos de familia, regalando parte de su producto con la finalidad de ayudar durante estos días difíciles.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario