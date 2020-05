Llaman Guerreros Tuxtepecanos a apoyar José Antonio, para que siga con su tratamiento

-Está vendiendo artesanías para continuar con su tratamiento

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- En estos momentos de contingencia muchos grupos vulnerables necesitan del apoyo de la ciudadanía, y uno de estos son los Guerreros Tuxtepecanos, quienes necesitan seguir con su tratamiento, el Guerrero José Antonio pidió a la población que lo apoye comprándole artesanías.

José Antonio, es uno de los integrantes de los Guerreros Tuxtepecanos, quien hace un par de días viajó para continuar con su tratamiento, sin embargo esto trae consigo algunos gastos y para solventarlos, pidió a la ciudadanía que lo apoye con la compra de unas artesanías.

José Antonio vive en la colonia el Siglo XXI, y continua su tratamiento en el hospital de la niñez de la capital del estado, ya que no cuenta con IMSS, y por lo tanto debe de buscar la forma para pagar los boletos y parte de los medicamentos.

Quien desee apoyarlos pueden contactarlos al teléfono 287 107 2333, ya sea para comprar artesanías o para apoyarlos económicamente, y así José Antonio siga con su tratamiento.

José Antonio agradeció a quienes los han apoyado y aseguró que seguirá luchando para poder vender esta enfermedad.

Guerreros Tuxtepecanos se formó el año pasado y lo integran 1 niña y 5 niños que son Luz, Dylan, Álvaro, Alejandro, José Antonio y Luis Gerardo, quienes durante meses, algunos quizás años han luchado contra la leucemia, y lo seguirán haciendo hasta vender esta enfermedad y para esto necesitan del apoyo de muchos para continuar con su tratamiento.

