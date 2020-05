Intervienen cuenta de Facebook de la Casa de la Cultura Oaxaqueña

Comunicado

Oaxaca, Oaxaca.- La Casa de la Cultura Oaxaqueña informa que su cuenta oficial de Facebook (faceboook.com/casadelaculturaoax) fue intervenida por alguien ajeno a su administración.

Dicha red social ya no aparece con el nombre oficial, ahora se hace pasar con el nombre de “No toques lo que es tuyo”, por lo que la CCO se deslinda de cualquier publicación que se haga en dicha página a partir de este comunicado.

Anteriormente se informó en nuestras redes sociales que derivado de una revisión que se realizó en el portal electrónico institucional de la Casa de la Cultura Oaxaqueña (www.oaxaca.gob.mx/cco) se detectó que al vincularse a las redes sociales, este se enlazaba a un perfil social de una asociación civil, situación que hicimos del conocimiento público.

A partir de este momento, el departamento de Promoción y Difusión de la Casa de la Cultura Oaxaqueña informa que nuestra nueva página de Facebook la podrán encontrar como www.facebook.com/casadelaculturaoaxaquena, a través de este medio estaremos dando a conocer todas nuestras actividades públicas e información relevante ante la emergencia sanitaria que actualmente vivimos.

Comentarios

