Felicita Irineo Molina a maestros en su día

-Felicito a todas y todos los maestros de los diferentes niveles educativos, agradeciendo la huella que dejan en cada uno de los estudiantes.

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- Gracias por ser maestros de asignaturas y sobre todo de la más importante, de la vida.

Algunos han sido vistos como Padres y Madres e incluso han secado lágrimas, comparten lo poco o mucho que tienen, han sido apoyo y soporte para muchos estudiantes que hoy son personas de bien, reconozco que ser maestro sólo tiene horario de entrada, pero no de salida y que hoy pese a todas las adversidades siguen trabajando desde sus hogares, preocupados por encontrar estrategias de aprendizaje para los niños y jóvenes.

Aprovecho la ocasión para felicitar a mi maestra de vida a quien ha creado mi esperanza, enciende mi imaginación y me inspira amor por el aprendizaje, mi esposa Erika Vásquez Estrada, ella quien al igual que muchos de ustedes dejan parte de su alma en el aula.

Gracias Maestras y Maestros por formar a personas con calidad humana, de provecho y exitosas para la vida.

Y aunque este año es diferente, espero pronto tengamos la oportunidad de celebrar.

¡Un abrazo a la distancia!

